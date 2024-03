Cantieri edili non in regola, 13 denunciati nel Biellese

Nell'ultimo trimestre i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Biella hanno effettuato controlli in 6 cantieri edili e hanno verificato 15 aziende e 25 posizioni lavorative di cui 6 lavoratori sono risultati privi di contratto, 4 senza permesso di soggiorno e 5 irregolari. Sono 13 in totale le persone denunciate e si è proceduto anche alla sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro nero e gravi violazioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Sono state contestate altresì ammende per un importo di 116.648 euro e sanzioni amministrative per un importo di 40.100 euro.