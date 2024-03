Cultura, Sangiuliano: Direttori stranieri sono bene accetti

"Gli stranieri sono bene accetti in Italia, ce ne sono di grande valore. Ho nominato Eike Schmidt direttore di Capodimonte, lavoro bene con Gabriel Zuchtriegel direttore di Pompei di altissima qualità. E ce ne sono altri nel nostro sistema. Auspico che continuino a lavorare in Italia e che possano arrivare altri stranieri". Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ospite di "Ping Pong" su Rai Radio 1. "Quando sono diventato ministro mi sono trovato con le dodici istituzioni culturali più importanti d'Italia, dalla Scala, al San Carlo, dall'Opera di Torino, al Maggio Fiorentino, dagli Uffizi a Pompei, da Capodimonte al Museo Nazionale Romano, tutte rette da stranieri, cosa che per esempio non accade in Francia. Come tutte le cose occorre buon senso ed equilibrio", ha osservato Sangiuliano.