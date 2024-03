Legge su pastorizia e transumanza, sì da commissione regionale

"Riconoscere il pubblico interesse delle attività dei pastori, dell'alpeggio e della transumanza, quali presìdi del territorio, per salvaguardare l'ambiente e il paesaggio, in particolare i territori montani e collinari". È questo l'obiettivo di una proposta di legge del consigliere leghista Angelo Dago, licenziata all'unanimità dei presenti - assenti i gruppi di opposizione - oggi in III Commissione. La proposta di legge prevede l'istituzione di un tavolo regionale dedicato alle attività agro-zootecniche, e si prefigge anche di diffonderne i valori culturali e ambientali. I relatori in Aula saranno Dago per la maggioranza, Monica Canalis (Pd) e Francesca Frediani (Up) per le minoranze.