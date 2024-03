Dalla Regione oltre 3,8 milioni per le valli Orco e Soana

Oggi ad Alpette, presso l'Ecomuseo del Rame, Lavoro e Resistenza, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha illustrato ai sindaci del territorio la misura con cui vengono messi in campo oltre 3,8 milioni di euro per i 27 Comuni delle valli Orco e Soana. Lo stanziamento avverrà attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito dell'Accordo per la crescita territoriale firmato a dicembre da Cirio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Mettiamo queste risorse - sottolinea Cirio - per consentire a 27 amministrazioni comunali delle valli Orco e Soana di realizzare una serie di interventi strategici attesi da tempo. Diamo così risposta alle richieste dei cittadini su bisogni crescenti di sanità, mobilità, istruzione, ambiente e competitività". "Fin dal primo giorno di mandato - aggiunge - abbiamo concentrato la nostra programmazione sulle necessità di ogni singola amministrazione locale del Piemonte, con 65 milioni di euro già distribuiti a più di 150 Comuni delle aree interne e 130 assegnati a oltre 200 Comuni attraverso il programma regionale Fesr. E adesso aggiungiamo questa nuova misura da 105 milioni di euro, che produrrà sviluppo in 805 Comuni". "Grazie a queste risorse - rimarca - le valli Orco e Soana avranno ricadute positive su welfare, salute, crescita sostenibile, innovazione e formazione. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, se da un lato rappresenta una significativa fonte di finanziamento, dall'altro è un'opportunità concreta di lavorare in sinergia a beneficio dello sviluppo". Ogni Comune potrà chiedere il contributo entro la data attualmente prevista del 31 maggio, candidando attraverso l'area omogenea di appartenenza un massimo di tre proposte: una di valore fino a 100 mila euro, una seconda fino a 250 mila euro e una terza fino a 500 mila euro, con l'importo minimo mai inferiore a 50 mila euro. Il finanziamento della Regione potrà coprire al massimo il 90% del totale.