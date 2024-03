Iveco alza i target della guidance del 2024

Il gruppo Iveco alza i target per il 2024 a un ebit adjusted tra 920 e 970 milioni di euro, rispetto al range 900-950 milioni che erano attesi a febbraio scorso. Per le attività industriali è previsto miglioramento dei ricavi netti, attesi in calo del 4%, (era stato prospettato un -5%). L'adjusted ebit per le attività industriali inoltre viene dato tra 790 e 840 milioni (era tra 770 e 820 milioni). Restano inalterati il target per il free cash flow tra 350 e 400 milioni e gli investimenti a un 1 miliardo di euro. A illustrare la nuova guidance è stata Anna Tanganelli, chief financial officer, nel Capital Markets Day a Torino.