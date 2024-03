Piemonte, in Commissione sì a 15 milioni per i forestali

Nella seduta congiunta della III e IV Commissione regionale, è stato dato oggi il via libera a un disegno di legge che mette 15 milioni per i forestali. Il provvedimento punta a inquadrare e dare tutela giuridica e stabilità, anche di finanziamenti e dotazione di mezzi, ai 350 operai forestali che fanno parte del personale regionale, seppure con un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso. Successivamente, in seduta ordinaria, la Commissione Ambiente ha espresso a maggioranza parere preventivo favorevole sulla proposta di deliberazione sulla variante del Piano d'area del Parco naturale del Monte Fenera, illustrata dal vicepresidente della giunta, Fabio Carosso. Con la variante il Parco, che si trova tra le province di Novara e Vercelli, può procedere al recupero del Santuario di Boca e delle cave dismesse in funzione ricreativa, e aprire a un turismo sostenibile attraverso la semplificazione delle procedure per il recupero delle frazioni.