Unioncamere Piemonte, nel 2023 lieve crescita degli occupati

Il biennio 2022-23 in Piemonte è stato caratterizzato da una sostenuta crescita della domanda di lavoro accompagnata da un miglioramento della qualità dei rapporti, segnati da un aumento dei contratti a tempo indeterminato. Nella media del 2023 l'occupazione ha continuato a manifestare un trend positivo e i tassi di disoccupazione si sono riportati al di sotto dei livelli pre-pandemici nonostante i segnali di frenata evidenziati dall'economia. In estrema sintesi, è quanto risulta dai dati diffusi oggi da Unioncamere Piemonte. "Questi dati - commenta il presidente Gian Paolo Coscia - evidenziano una tendenza positiva nel mercato del lavoro piemontese, con segnali di crescita e stabilità che indicano una ripresa significativa dopo le difficoltà legate alla pandemia. L'aumento significativo dei contratti a tempo indeterminato riflette un clima di fiducia crescente, e il un tasso di disoccupazione è inferiore alla media nazionale. Rimane però ancora - rimarca - un ultimo miglio da guadagnare, quello sul divario di genere". Il numero medio di occupati in Piemonte nel 2023 è 1 milione e 801mila, lo 0,8% in più del 2022. L'incremento del numero di occupati, pari a 16mila unità, è riconducibile a un aumento registrato dal comparto industriale (+6,0%) e dal commercio e turismo (+2,7%). Una debole flessione ha segnato invece le altre attività dei servizi (-0,9%). Contrazioni più marcate per agricoltura (-3,3%) e costruzioni (-7,6%). L'occupazione dipendente è cresciuta del 2%, quella indipendente si contratta del 3%. Flessione elevata per i titoli di studio meno qualificati (-6,7%), in aumento invece gli occupati con diploma (+3,5%) e con laurea e post-laurea (+5,6%).