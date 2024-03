Fondo italiano investimento acquisisce Pasta Berruto

Fondo italiano d'investimento è entrato come socio di maggioranza nel capitale sociale di Pasta Berruto, storico pastificio piemontese attivo sui mercati internazionali fin dagli anni Settanta e presente con i propri prodotti in oltre 100 Paesi nel mondo. Lo rende noto un comunicato del fondo, nel quale si specifica che l'operazione è realizzata tramite il Fondo Italiano Agri & Food, che acquisirà l'attuale quota di circa il 60% di Webcor Investments Ltd, ed "è finalizzata a sostenere Pasta Berruto nel perseguimento degli importanti obiettivi di crescita oggetto di un piano di investimenti condiviso e volto in particolare all'aumento della capacità produttiva, all'ulteriore rafforzamento all'estero e all'innovazione di prodotto". Pirola Corporate Finance ha assistito in qualità di advisor finanziario Webcor Investments Ltd, holding di investimento internazionale, nella cessione a Fondo Italiano d'Investimento della quota di maggioranza detenuta dal 2007.