Pichetto, azioni su qualità dell'aria funzionano, si perserveri

"In un quadro di oggettiva difficoltà, le azioni messe in campo stanno portando risultati positivi sulla qualità dell'aria: si deve perseverare". Così il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto, intervenuto in collegamento video alla presentazione del "Rapporto nazionale qualità dell'aria 2023" del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente "All'Europa - ha sottolineato Pichetto - non chiediamo sconti, ma vogliamo che si tenga conto della specificità delle singole realtà, la nostra, quella del bacino padano, ci rende purtroppo molto più vulnerabili rispetto ad altre aree geografiche". "Il lavoro svolto dal Sistema nazionale protezione ambiente nella lotta al cambiamento climatico - ha aggiunto - è fondamentale: disporre di dati, avere un quadro preciso delle condizioni di salute dell'ambiente serve per intervenire nel modo più efficace". "I cambiamenti climatici stanno molto complicando la situazione - ha osservato Pichetto - e la siccità sempre più frequente grava sulla persistenza delle polveri sottili. Da anni ormai però siamo in presenza di un trend importante di miglioramento della qualità dell'aria".