Arpa, in Piemonte qualità dell'aria è migliorata ovunque

In Piemonte le concentrazioni di inquinanti registrate nel 2023 dalle stazioni della rete di monitoraggio regionale della qualità dell'aria sono state le più basse di tutta la serie storica disponibile, sia per il particolato PM10 e PM2.5, sia per il biossido di azoto, e tra le più basse per l'ozono. E' quindi un quadro di generale miglioramento quello che emerge dai dati Arpa sulla qualità dell'aria in Piemonte, presentati oggi a Torino. A tale risultato ha contribuito un andamento meteorologico favorevole, nonostante le elevate temperature e le scarse piogge. In particolare hanno inciso i 92 giorni di fohen, il numero più alto dal 2000, e in generale una ventilazione superiore alla media. "Per il PM10 e per il PM2.5 - ha spiegato il direttore generale di Arpa Piemonte, Secondo Barbero - il valore limite per la media annua è stato rispettato in tutte le stazioni, e le criticità determinate dalla situazione orografica del Piemonte hanno inciso in misura minore rispetto agli anni precedenti. Per il PM10, i superamenti giornalieri si sono verificati in stazioni urbane di zone a elevato traffico di Torino, Alessandria e Asti. Il picco è stato quello di 66 superamenti a Torino - Grassi, comunque in calo rispetto ai 98 del 2022. Il valore più basso si è avuto a Baldissero Torinese, con zero superamenti. Nel cuneese nessuna stazione ha superato il limite e anche la stazione di Cavallermaggiore - Galilei, che l'anno scorso si presentava come la più critica della provincia con 40 superamenti, nel 2023 ha più che dimezzato i superamenti". "Per quanto riguarda il biossido d'azoto - ha osservato - il valore è stato rispettato sempre con la sola eccezione della stazione di traffico urbana di Torino - Rebaudengo, comunque con valori in diminuzione rispetto agli anni precedenti". E per l'ozono, ha concluso Barbero, "rispetto al 2022 si registra una riduzione delle concentrazioni in tutte le stazioni". Quanto al futuro, Barbero ha detto che le più recenti ricerche si stanno orientando a identificare la composizione dei particolati, per individuare quali siano le componenti più pericolose per la salute.