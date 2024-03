Molestie a sindaca, a processo ex capo vigili di Bardonecchia

Verrà processato per le presunte molestie verso la sindaca Chiara Rossetti, l'ex comandante della polizia locale di Bardonecchia, nel Torinese, Alessandro Lovera, 52 anni. Lo ha deciso questa mattina il gup del Tribunale di Torino. La pm Giulia Rizzo aveva chiesto il rinvio a giudizio per Lovera, difeso dall'avvocata Maria Grazia Strambi, che era stato denunciato dalla prima cittadina per le molestie avvenute dal 13 agosto al 12 dicembre 2022. L'uomo si è sempre difeso sostenendo di non aver mai infastidito nessuno e che era vittima di maldicenze. Nell'esposto presentato da Rossetti si parlava invece di messaggi inopportuni e di atteggiamenti che avevano invaso la sfera privata della sindaca. C'era stato anche un bacio, dato sulla guancia quando la prima cittadina si trovava nel suo ufficio in Comune. Per questo bacio la pm Rizzo inizialmente aveva contestato all'indagato il reato di violenza sessuale, ma il tribunale del Riesame aveva ritenuto che si trattasse di molestie e così la pm aveva modificato la contestazione. L'ex comandante è stato rinviato a giudizio anche per peculato, per abuso d'ufficio e falso, ma non per frode fiscale, un'altra delle accuse, che riguardava un infortunio subito da un suo familiare sulle piste da sci, perché il 12 novembre scorso Lovera ha risarcito la compagnia assicurativa. Il processo inizierà il 12 novembre.