Appendino (M5s), salario minimo favorisce le donne

"L'occupazione in Italia è tornata a crescere dall'aprile 2021, ben prima, dunque, che arrivasse questo Governo. È un trend che si sta stabilizzando e che è stato sicuramente favorito dalle politiche difensive prima ed espansive poi messe in atto durante la pandemia. Resta però il nodo dei salari stagnanti, soprattutto per le donne che continuano a guadagnare il 10-15% in meno degli uomini e a essere più precarie. Noi abbiamo proposto il salario minimo anche per questo. Gli studi ci dicono che la sua introduzione favorirebbe soprattutto le lavoratrici ma questo Governo è ostinatamente contrario". Lo ha detto la deputata e vicepresidente del M5S, Chiara Appendino, a "Il rosso e il nero" su Rai Radio1.