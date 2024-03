Preioni (Lega), cinque anni di buon governo in Piemonte

"È stata una straordinaria occasione di confronto servita per mettere in luce davanti a un folto pubblico tutto quanto di buono abbiamo fatto in questi cinque anni di governo. Grazie al lavoro della squadra Lega, che è stata ed è tuttora motore dell'amministrazione in carica, il Piemonte ha raggiunto risultati significativi in diversi settori e ora, con le elezioni dell'8 e 9 giugno prossimi, servirà continuità per dare vigore allo sviluppo di tutti i nostri territori". Ad affermarlo è stato il presidente del gruppo a Palazzo Lascaris, Alberto Preioni, commentando l'incontro di ieri sera a Biella con i leader della Lega Preioni evidenzia inoltre di essersi soffermato sul Vco, "auspicando il raggiungimento dell'autonomia differenziata e ricordando alcuni dei più importanti risultati ottenuti. Spiccano - dice - la storica legge sui canoni idrici e quella sulla specificità montana, che portano al Vco 14 milioni di euro ogni anno e per sempre e che hanno consentito all'ente provincia di uscire dal collasso finanziario, pagando debiti e fornitori e avviando al contempo opere strategiche nei settori della viabilità e dell'edilizia scolastica".