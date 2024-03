SACRO & PROFANO

Ai cattolici non basta la "fantasia" per tornare a contare in politica

Si è riunito per la prima volta il consiglio presbiterale della diocesi di Torino attorno al quale si sono dati da fare i due dioscuri, don Mario Aversano e don Michele Roselli, ma le elezioni della segreteria, con voto segreto hanno, risposto parzialmente agli auspici risultando infine composta da don Marco Ghiazza, don Enrico Griffa, don Massimiliano Arzaroli e don Samuele Moro. Fra questi l’arcivescovo Roberto Repole ha poi nominato segretario l’allineato don Ghiazza, classe 1980, ordinato nel 2005, inopinatamente rientrato da Roma nel 2021 dove dal 2015 era assistente ecclesiastico nazionale dell’Azione Cattolica Ragazzi (un tempo trampolino di lancio per alti incarichi) e mandato a fare il parroco di Volpiano, ufficio che ultimamente deve stargli un po’ stretto, essendo diventato anche accompagnatore spirituale delle Acli. Un “astrino” nascente alla corte boariniana.

***

Il noto teologo progressista don Pierangelo Sequeri ha pubblicato un articolo su Avvenire in cui, dando ovviamente per scontata l’irrilevanza dei cattolici in campo politico, ne denuncia l’assenza anche sul terreno culturale e sul piano comunitario rilevando come il mondo cattolico e il popolo dei credenti non si facciano mai sentire sulle questioni importanti che riguardano il pensiero, la scienza, la letteratura, il cinema, il politically correct, la cancel culture, l’ideologia woke ma anche e soprattutto come non esprima mai un punto di vista, come ci si dovrebbe attendere, non solo cattolico o cristiano ma neppure semplicemente religioso. Il suo appello si rivolge alla «fantasia creativa» dei cattolici invitandoli a scuotersi dal torpore.

Nel dibattito si è inserito Marcello Veneziani che è andato al nocciolo della questione: «Se non parlate di morte e resurrezione, di senso della vita e amor di Dio; di mistero e scommessa su rischio della fede, non c’è bisogno di voi nel mondo. E se dimenticate i simboli, i riti, le liturgie, le rappresentazioni del sacro, per mimetizzarvi di più nel paesaggio corrente, vi confondete col mondo, passate inosservati, perdete la grazia del vostro linguaggio divino e differente, che solo può destare attenzione e ammirazione. Poi è inutile prendervela col supermercato delle religioni, la paccottiglia new age, l’analfabetismo religioso, se rinunciate a coltivare la forza e il mistero della vostra testimonianza, del vostro linguaggio, le pseudo-religioni in fondo coprono un vuoto che voi lasciate incustodito…».

Anche il cardinale Matteo Zuppi riconosce la timidezza dei cattolici rispetto ad atteggiamenti «aggressivi» della cultura dominante e così pure l’arcivescovo Repole nel suo incontro con i politici cattolici li invitava alla non subalternità ma tutto questo senza mai osare – per timore di chiamare le cose con il loro nome – di dire chiaramente che la cultura alla quale si è subalterni è l’egemonia radical-progressista, d’impronta atea, irreligiosa e laicista entro la quale anche molti preti si sono ormai accomodati. Basta vedere il sito della pastorale della cultura per rendersi conto come, per citare ancora Veneziani, «il mimetismo fino all’assimilazione, al gergo e alle attitudini del presente non funziona e non fa proseliti, anzi allontana sempre i popoli e i singoli credenti dalla vita e da ogni concezione religiosa: se credete di contare di più mettendovi semplicemente al passo con i tempi, sposando il linguaggio e le preoccupazioni correnti, perdete il senso radicale e originale della vostra missione e del vostro messaggio e il motivo per cui potete trovare attenzione nel mondo».

Qualcuno forse ricorda i tempi della presidenza Cei di Camillo Ruini e del suo “Progetto culturale della Chiesa italiana” con il quale prendendo atto – siamo nel 1994 – del tracollo della Dc la Chiesa cominciava ad avere il problema della sua ricollocazione sul piano culturale e sociale. Per questo fu avviato nel 1997 il “Progetto culturale orientato in senso cristiano” per far emergere i contenuti culturali della fede per raccordarsi alla pastorale ordinaria, per ridarle linfa, motivazioni e obiettivi. Tale sfida fu completamente boicottata e rifiutata da tutto il fronte progressista accusando il Progetto e il cardinale Ruini di neo-temporalismo, di nostalgie costantiniane e di voler ridurre il cristianesimo a una religione civile. I suoi maggiori critici manco a dirlo – erano i giorni della loro onnipotenza quando a Bose era un continuo passaggio di visitatori illustri, una sorta di contro Cei – Enzo Bianchi e la Scuola di Bologna di Giuseppe Alberigo e Alberto Melloni che misero in atto una vera e propria delegittimazione del progetto. Esso poi non fu sostenuto dalle diocesi e infine abbandonato. Le radici sono come sempre teologiche: secondo il dettato di Karl Ranher e dei suoi «cristiani anonimi» la Chiesa non deve evangelizzare o convertire il mondo, deve piuttosto leggerne i segni dei tempi e limitarsi a capire come e dove Dio è all’opera nel mondo per non restar indietro rispetto ad esso poiché la Chiesa è mondo a tutti gli effetti. Nel senso che deve diventare sempre più mondo, sciogliendosi al suo servizio.

Il risultato è quello descritto da Veneziani, una Chiesa diventata muta e che di fronte all’inserimento del diritto d’aborto nella costituzione francese – che avrà come conseguenza l’inammissibilità dell’obiezione di coscienza – tace mentre i cattolici di sinistra fanno finta di niente. Eliminato l’ordine della società da costruire secondo il diritto naturale, i cattolici si fanno strumentalizzare da tutti sul piano del funzionamento delle istituzioni e delle leggi e si illudono che basti poi fare i buoni samaritani o gli infermieri. Questo è il vero clericalismo. Benedetto XVI nel suo memorabile discorso al Bundestag di Berlino aveva detto, fra i sorrisetti degli ironici astanti, che mai il cristianesimo aveva preteso di rapportarsi direttamente alla politica, ma era sempre passato attraverso il diritto naturale. Tolto questo di mezzo, il Vangelo si rapporta direttamente alla politica… degli altri però.

***

Traditore Custodes

Se dopo Fiducia Supplicans ancora si discute sul significato da dare alle benedizioni delle coppie gay (che per adesso, fra le altre reazioni, hanno provocato l’interruzione del dialogo della Chiesa copta con Roma) si mettono da tempo in atto varie forme per impartirle. La più aderente al rituale moderno è quella sperimentata facendo a meno dell’antiquato aspersorio ma utilizzando – con vasto consenso dei fedeli – una pistola ad acqua. Una benedizione con lo spruzzo.