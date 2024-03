TORINO NERA

Il killer col casco, un uomo perbene.

Quei lati oscuri dell'omicidio Musy

A dieci anni dall'assassinio del giurista con la passione civile per la politica, ci si interroga ancora sulle motivazioni del delitto. Fu solo il rancore ad armare la mano di Furchì? Un libro fresco di stampa apre nuovi scenari che rimandano al rigore morale della vittima

Il rigore e il rancore. La vittima e il suo assassino. E una città che all’improvviso, così com’è comparso l’omicida nell’androne del palazzo signorile in pieno centro, si ritrova sconvolta. Sono passate da cinque minuti le otto del 21 marzo del 2012, Alberto Musy quarantaquattrenne avvocato, professore universitario, esperienze di insegnamento a Montreal, Tel Aviv, New York, figlio della buona borghesia torinese sta rincasando dopo aver accompagnato a scuola le figlie. Poco meno di un anno prima si era candidato a sindaco capeggiando un terzo polo centrista di spirito liberale, lo stesso che animava la passione politica del giovane erede di una dinastia di gioiellieri con radici nel Settecento. Quelle elezioni avevano premiato Piero Fassino, il quale avrebbe visto proprio in quel liberale di larghe vedute e aperture cosmopolite che sedeva in Sala Rossa un possibile successore sulla poltrona di Palazzo civico.

Non era passato un anno dal suo ingresso in consiglio comunale da sconfitto, ma con l’onore delle armi che si deve a chi intraprende sfide difficili al limite dell’impossibilità. Erano passati cinque minuti dal suono della campanella della scuola. Un altro suono, ripetuto rapidamente cadenzato, echeggiò nell’androne al civico 35 di via Barbaroux. Quattro colpi di pistola. Uno solo non colpirà la vittima.

Era passata quasi una trentina d’anni da quando Torino si era tragicamente abituata a quel suono macabro. Quando andava bene i terroristi gambizzavano le loro vittime, ma spesso andava male. Troppo tempo, troppa cronaca diventata storia, per far ripiombare la città in quella paura. Nell’angoscia dell’incredulità e dello sgomento Torino ci finisce, quella mattina senza neppure accorgersene. Chi è perché ha colpito lo stimato avvocato, il politico brillante e in ascesa?

“Ange, mi hanno seguito” dice con un filo di voce alla moglie che lo tiene tra le braccia, prima di essere inghiottito nel coma e nella lunghissima agonia che terminerà soltanto venti mesi dopo quando la morte arriverà preceduta dai primi, decisi, passi della giustizia. Erano claudicanti quelli dell’uomo ripreso dalle telecamere mentre si allontana dal luogo del delitto. Un lieve difetto fisico a una gamba, utile agli investigatori. Ma era altro a colpire in quelle immagine e a diventare, come nei casi di cronaca di un tempo quando una custodia di violino custodiva un’arma e Luciano Lutring fu subito il solista del mitra, il titolo perfetto: l’uomo col casco.

A toglierlo quel casco, dal volto senza nome, ci riusciranno mesi dopo gli investigatori in un’indagine complessa e dove non mancano indizi ed elementi fuorvianti, personaggi apparentemente di alto profilo e figure border line, dove affari opachi si sovrappongono alla figura limpida della vittima. A fine gennaio del 2013 l’uomo col casco ha un nome anche se lui continuerà a professare la sua innocenza anche dopo la conferma dell’ergastolo in Cassazione.

Francesco Furchì quando lo arrestano ha cinquant’anni, una vita complicata tra ambizioni politiche e negli affari, mescolate con un tocco di improbabile cultura cercato in un’associazione, Magna Grecia, attorno alla quale ruotano questuanti di rango e figuri da noir di provincia. Ambizioni frustrate, delusioni non accettate. Fallirà il suo tentativo di essere eletto in una delle liste che sostengono Musy, non riuscirà nell’impresa spericolata di acquistare la compagnia ferroviaria privata Arenaways, che viaggia verso il fallimento. Soprattutto non troverà nell’avvocato politico di rigidi principi morali quegli aiuti che credeva di poter ricevere. Il rigore e il rancore.

Una storia delle due facce con cui intendere la vita, nella politica come negli affari. Una storia che sconvolse la città, ma che lascerrà anche dopo tutto il corso della giustizia il dubbio non sulla colpevolezza, ma sul reale movente. Ed è su questo che hanno indagato Massimiliano Griner, giornalista e storico insieme ad Alessandro Melano, avvocato, amico d’infanzia di Musy e candidato a suo sostegno in quelle elezioni del 2011. Un lavoro raccolto nel libro che ovviamente s’intitola L’uomo con il casco ( Marlin editore) e che sarà presentato giovedì prossimo alla 18 e 30 a Palazzo Capris, con un dibattito cui parteciperanno i gornalisti Meo Ponte e Giorgio Ballario e l’allora responsabile della campagna elettorale di Musy, il manager Alessandro Battaglino. Che cosa ha condotto un uomo apparentemente qualsiasi a traformarsi in uno spietato assassino? E soprattutto – la domanda da cui sono partiti gli autori – qual è il movente che non emerso nel processo?

È davvero solo il rancore per quell’aiuto negato in imprese tali da sollevare più di una perplessità in una persona specchiata come la vittima, o piuttosto la paura della reazione e dei propositi di Musy, uomo di legge, compresa anche solo da uno sguardo, ma forse anche da eloquenti parole, dal suo assassino. Mosso, probabilmente, non solo dal rancore, ma soprattutto dal timore di fronte al rigore.