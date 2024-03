Sappe, lite tra detenuti a Novara, poliziotto ferito

"Nella giornata di ieri si è verificato l'ennesimo evento critico. Due detenuti (uno dei quali psichiatrico) stranieri hanno litigato tra di loro: ad avere la peggio, ancora una volta, è stato il personale di polizia penitenziaria, segnatamente il sovrintendente di sorveglianza, che è dovuto ricorrere alle cure del vicino ospedale per la frattura di una mano. Solo grazie al professionale intervento del personale di polizia penitenziaria si è dunque evitato il peggio. La situazione è insostenibile: al collega ferito va la mia solidarietà e l'augurio di una pronta guarigione". A riferirlo è Vicente Santilli, segretario nazionale per il Piemonte del sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe. Anche Donato Capece, segretario generale del Sappe, esprime solidarietà al poliziotto ferito a Novara "Cambiano governi, ministri della Giustizia e capi del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ma non cambia l'indifferenza verso le violenze che quotidianamente subisce la polizia penitenziaria: aggressioni, colluttazioni, ferimenti contro il personale, così come le risse ed i tentati suicidi, sono purtroppo all'ordine del giorno. Ma sembra che a nessuno freghi nulla".