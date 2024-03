Controlli a Torino in zone movida, identificate 141 persone

La scorsa notte hanno avuto luogo, come di consueto, i controlli congiunti della polizia e delle altre forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale, nelle aree cittadine interessate dal fenomeno della movida. Complessivamente l'attività ha portato all'identificazione di 141 persone, al controllo di quattordici veicoli, al rilascio di un verbale per violazione dei limiti di velocità, al controllo di nove esercizi pubblici, all'emissione di tre sanzioni amministrative per vendita di alcolici oltre le 21, al sequestro di 68 grammi di sostanza stupefacente a carico di ignoti. L'attività, iniziata alle 20 del sabato sera, si è concentrata in aree maggiormente interessate dall'afflusso di persone: quartieri di San Salvario e Vanchiglia e le aree dei Murazzi e di piazza Vittorio Veneto. Gli esercizi sanzionati, due minimarket e una gastronomia, sono ubicati nel quartiere San Salvario.