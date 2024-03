Cirio, importante ideale Unità costruito in Piemonte

È proprio qui che mi sento di ricordare a tutti, ancora una volta, l'importanza di questo ideale. Dell'ideale di quell'unità costruita in Piemonte. Non è un caso che lo scorso settembre il capoluogo, Torino, abbia ospitato il Festival delle Regioni. Un festival che, impreziosito dalla presenza del capo del Governo, è servito per sottolineare - ancora una volta e ancora oggi - quanto l'unità sia cruciale per il progresso e il benessere della Nazione". A dirlo, chiudendo le celebrazioni a Santena (Torino) per la Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, sono stati il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessora all'Istruzione e merito, Elena Chiorino. La Giornata, com'è stato ricordato, era stata istituita nel novembre 2012, con l'obiettivo di ricordare e promuovere i valori di cittadinanza e riaffermare e consolidare l'identità nazionale attraverso la memoria civica. Presente il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, il corteo composto dalle autorità si è diretto in piazza della Costituzione, accompagnato dalla fanfara dei bersaglieri Fausto Balbo di Settimo Torinese e dalla banda Canonico Serra di Santena. Il sottosegretario ha deposto una corona di fiori inviata dalla presidenza del Consiglio dei ministri. "Perseguire l'unità - ha sottolineato Chiorino - non significa annullare le contrapposizioni, anzi. L'unità è l'interesse superiore, il comune destino in grado di dare un senso alla contrapposizione. Come Cavour ci ha insegnato, indipendentemente dalla visione del mondo di cui siamo portatori, possiamo e dobbiamo lavorare tutti con lo stesso obiettivo: il bene della nostra Nazione. Il bene dell'Italia".