Auto: Pichetto, problema elettriche è costo non tecnologia

"Il problema delle auto elettriche è che costano cinque annualità di salario medio italiano. Qualcuno dice che invece in Germania vanno, sì ma costano tre annualità di salario medio. Il problema, quindi, è di tipo economico, non è un problema tecnologico". Ad affermarlo, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, questa mattina a Torino per l'evento "InsiemeEnergia. Le comunità energetiche rinnovabili per il territorio". "Si dice che il problema siano anche le colonnine - ha aggiunto - ma al momento siamo a 50mila e la previsione al 2030 è di 120mila. Quindi siamo in perfetto trend".