ENTI LOCALI

Anci, sfuma il sogno di Lo Russo.

Sarà Manfredi a guidare i sindaci

Quasi una beffa, l'assemblea si svolgerà a Torino ma non sarà lui a succedere a Decaro. Nel Pd (e anche in parte del centrodestra) crescono i consensi per il primo cittadino di Napoli. Le mosse di Sala e le manovre per sottrarre a Pella la transizione

Ospiterà a casa sua la cerimonia, ma anziché quella del festeggiato a Stefano Lo Russo toccherà la parte del testimone. Per il sindaco di Torino sembrano, infatti, svenite anche le residue possibilità e speranze di poter concludere, il prossimo novembre al Lingotto, l’assemblea nazionale dell’Anci incominciando il suo mandato da presidente dell’associazione dei Comuni italiani.

Quello che poteva apparire un segnale piuttosto nitido di come la successione ad Antonio Decaro fosse in qualche modo più vicina per Lo Russo, in realtà dopo quel 26 ottobre quando a Genova alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella l’associazione decise Torino come sede dell’assemblea 2024 è andato sempre più offuscandosi nelle nebbie. Ragionamenti politici, equilibri territoriali, valutazioni sui profili e molto altro ancora hanno occupato e tuttora occupano le agende di quella diplomazia che da Nord a Sud attraversa l’Italia, tra città e paesi, ma anche gli stessi partiti, per trovare la figura adeguata a governare gli oltre settemila primi cittadini aderenti all’Anci.

Ragionamenti ancora in essere dai quali, tuttavia, sembra essere fuori il sindaco di Torino, aprendo invece la strada al suo collega partenopeo Gaetano Manfredi. Nelle consultazioni interne al Partito Democratico che ancora conserva la maggioranza dei Comuni, così come un quelle necessariamente allargate al centrodestra, il profilo del sindaco di Napoli assume sempre più quello del candidato in pectore. Contrariamente alle ipotesi che circolavano l’autunno scorso e che attribuivano a Manfredi l’eventuale ruolo di terza soluzione di fronte a un possibile impasse tra lo stesso Lo Russo e il primo cittadino di Bologna Matteo Lepore, il quadro attuale sembra delineare una scelta tutt’altro che di ripiego sull’ex rettore dell’Università Federico II, nonché presidente della Conferenza dei Rettori.

Un nome quello del già ministro della Ricerca nel secondo Governo Conte su cui si concentra un gradimento elevato, dovuto anche al profilo istituzionale dovuto anche al suo ruolo accademico, che oltrepassa gli stessi confini della sinistra e, potrebbe anche far digerire al Nord l’inosservanza del principio (non scritto) dell’alternanza con il Sud della guida dell’Anci, ancora per poco nelle mani del sindaco di Bari. Manfredi si è schierato, al momento del congresso, a favore di Elly Schlein (così come Lepore, al contrario del bonacciniano Lo Russo), ma questa non sarebbe una macchia agli occhi di quella parte del Pd posizionata sul fronte di Stefano Bonaccini, che ritengono il sindaco di Napoli lontano da faziosità. Dote questa assai rilevante per chi dovrà prendere le redini di un interlocutore importante con il Governo così come con le Regioni, qual è l’associazione dei Comuni.

È pur vero che, in particolare al Nord, una parte degli amministratori dem non rinuncerebbe ancora all’idea di vedere passare il testimone da Decaro a Beppe Sala. Oltre gli appena due anni ancora che lo separano dal suo secondo e quindi ultimo mandato, a sfavore del sindaco di Milano giocherebbe il sospetto che il suo interesse per la presidenza di Anci potrebbe celare altre mire, tra cui una visibilità da spendere per il suo futuro politico. All’interno dello stesso Pd c’è chi subodora l’intenzione da parte di Sala di preparare un suo percorso per un ruolo di vertice nel partito o di federatore per una sinistra dove ormai questa figura sta diventando mitologica.

Fuori Lo Russo, fuori Lepore e fuori Sala, il tema che si pone, più che sulla scelta del futuro presidente dell’Anci, nelle priorità in agenda è quello dell’incrocio con le elezioni europee alle quali si presenterà Decaro e l’elezione novembrina del suo successore. Per prassi la vacatio è retta del vicepresidente vicario, ma sempre in base ai ragionamenti già citati, negli ambienti della sinistra ci sarebbe più di una perplessità nell’affidare a un esponente di Forza Italia, come Roberto Pella, il non breve interregno. All’interno del Pd e persino in alcuni ambienti del centrodestra, si starebbe ragionando a un piano alternativo che passerebbe dall’attribuzione del vicariato direttamente a Manfredi, consegnandogli l’interim fino alla sua elezione nell’assemblea di Torino. Con Lo Russo testimone.