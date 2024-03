Montaruli (Fdi), va potenziato controllo nelle aree poco sicure

"Un'altra violenza con machete. In attesa che il Comune faccia la sua parte decidendosi a controllare e riqualificare i nostri quartieri, l'impegnò per l'ordine pubblico e la sicurezza deve continuare, Mi appello al ministro Piantedosi. A TORINO serve uno sforzo aggiuntivo per dare un colpo decisivo a chi pensa che si possa scorrazzare con un'arma in mano e colpire senza pietà. A dichiararlo è la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Augusta Montaruli. "Molto è stato fatto dal Governo Meloni e ora, giorno dopo giorno, è necessario non abbassare l'attenzione e potenziare i controlli in quelle aree che ancora soffrono un problema di sicurezza. Siamo sempre stati ascoltati ed è per questo che vogliamo portare all'attenzione del Viminale anche questo episodio", conclude Montaruli.