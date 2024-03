Camion carico di bestiame a fuoco, chiusa la A5 verso Torino

Un camion carico di bestiame, intorno alle 5 di questa mattina, ha preso fuoco sull'autostrada A5 Torino-Aosta, tra Volpiano e Settimo, in direzione Torino. Il mezzo trasportava animali vivi, nello specifico vitelli. Il conducente è riuscito a liberarne un buon numero ma per altri non c'è stato niente da fare. Chiusa l'autostrada in direzione Torino con uscita obbligatoria a San Giorgio Canavese per permettere il recupero del mezzo e degli animali. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e i veterinari dell'Asl To4.