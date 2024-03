Svastiche e scritte contro ebrei e rom in un giardino di Torino

Svastiche e scritte contro gli ebrei, rom e di stampo omofobo sono comparse sulle panchine, sui muri e sul selciato del giardini Sanctus, in corso Svizzera a Torino, nel quartiere Campidoglio, a una centinaia di metri dalla sede Anpi 'Martiri del Martinetto'. A denunciarlo è il presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re, che parla di azione "neonazista e neofascista". "Ancora una volta - spiega Re eletto nella lista di Sinistra Ecologista - ignoti si nascondono nel buio della notte per lasciare in strada segni inequivocabili del loro odio verso il diverso". "Lo diciamo chiaramente: fascisti e nazisti non hanno cittadinanza in questo Paese e tanto meno in questo quartiere", aggiunge il presidente della Circoscrizione. Già in passato, sempre nel quartiere Campidoglio, erano apparse sui muri, a pochi giorni dalla ricorrenza del 25 aprile, scritte e simboli riconducibili a gruppi d'ispirazione neofascista e neonazista, come i 'Combat 18' (il numero corrisponde alle iniziali di Adolf Hitler). Oggi pomeriggio alcuni consiglieri di circoscrizione insieme ai residenti del quartiere si ritroveranno ai giardini Sanctus per ripulire gli arredi e le strade "da questa vergogna". Sulla vicenda indaga la digos.