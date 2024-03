Api sanità non firma intesa con la Regione ma "dialogo prosegue"

Api Sanità non ha firmato l'accordo tra la Regione Piemonte e le associazioni di rappresentanza delle strutture rsa, del welfare e deli utenti.. "E' un vero peccato. - commenta Michele Colaci presidente di Api Sanità Torinoe Confapi Sanità - Abbiamo provato a trovare un'intesa fino all'ultimo, ma a fronte di incrementi dei costi di funzionamento del circa 13% nel triennio 2024/2026 a seguito degli incrementi dei contratti di lavoro del personale, ci siamo visti proporre dalla Regione solo un aumento pari al 1,75%". Api Sanità precisa che la proposta della Regione Piemonte "prevederebbe l'incremento del 3,5% della sola quota sanitaria che rappresenta il 50% della tariffa complessiva e solo per il 2024. E' questo il motivo per il quale la maggior parte delle sigle non aderirà alla proposta". Il presidente di Api sanità, tuttavia, aggiunge che proseguirà il dialogo con la Regione: "Lo ritengo non solo utile ma indispensabile. - spiega Colaci - Alla Regione vanno comunque riconosciuti meriti in questi anni: prima di tutto con la ripresa del dialogo con le associazioni che ha conseguito importanti risultati, innanzi tutto per gli utenti cui noi tutti dobbiamo guardare con il rispetto e l'attenzione che meritano. L'auspicio è quello di riprendere quanto prima la trattativa per garantire al comparto delle fragilità e degli anziani la sostenibilità economica. Restiamo in attesa di segnali dalla Regione - conclude Colaci - che siano commisurati alla reale consistenza degli incrementi registrati con la sottoscrizione degli aggiornamenti dei contratti di lavoro e con l'incremento Istat che consentano la sopravvivenza del comparto".