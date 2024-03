PALAZZO LASCARIS

Lady Mazzancolla ottiene il seggio. In Regione l'ex leghista imputata

Il presidente Allasia ufficializza l'ingresso nel Consiglio piemontese di Rosetta, sindaca finita nella bufera per lo scandalo degli aiuti Covid: capesante agli amici. A meno di tre mesi dalla fine della legislatura porterà a casa mal contati 40mila euro per una manciata di sedute

Non arriverà con le valigie, le basterà uno zainetto, tanto la sua permanenza nel Consiglio regionale del Piemonte durerà giusto una manciata di sedute. Ma nulla sembra possa ostacolare l’ingresso in aula di Michela Rosetta, l’ex sindaca leghista di San Germano costretta alle dimissioni dallo scandalo sugli aiuti Covid: domani è attesa a Palazzo Lascaris. Questa mattina la giunta per le elezioni ha dato l’ok al suo subentro, dopo che nella riunione di settimana scorsa i leghisti hanno fatto mancare il numero legale proprio per impedirlo. Ma non c’è modo di fermarla: è in una botte di ferro coi suoi 2.700 voti. O almeno così l’ha assicurata il suo avvocato Alberto Villarboito, ingaggiato proprio per evitare che i leghisti ripetessero lo “scherzetto” della settimana scorsa.

Nel Carroccio è palpabile l’imbarazzo per l’arrivo di Rosetta. La sostituta di Alessandro Stecco, che è andato a fare il primario a Vercelli, è caduta rapidamente in disgrazia a seguito dell’inchiesta in cui è accusata di aver destinato mazzancolle e capesante agli amici come aiuti Covid, lasciando a bocca asciutta i nuclei familiari di poveri e immigrati. La “Le Pen di San Germain”, come la chiamano i più perfidi tra gli ex compagni di casacca, mentre per gli altri è soltanto Lady Mazzancolla, è una paria tra i leghisti: nel Vercellese assicurano che è tesserata solo alla vecchia Lega nord (la bad company, quella coi 49 milioni di debiti) e non alla “nuova” Lega di Matteo Salvini premier. In tutta risposta Rosetta li ha accusati di essere “antidemocratici” e li ha minacciati con le carte bollate. È bastato.

Così domani l’assemblea farà una semplice presa d’atto del suo ingresso a cui nessuno potrà opporsi, assicura il presidente del Consiglio piemontese Stefano Allasia. Col l’avvocato penalista Roberto Capra gli uffici hanno verificato l’assenza di cause d’incompatibilità. Il processo per lo scandalo aiuti Covid, tra l’altro, non è neanche iniziato. Così oggi le è arrivata la telefonata che la convocava in via Alfieri per le 10 di domattina. Si accomoderà nel gruppo misto.

Sullo sfondo resta la vicenda del suo emolumento: mal contati 40mila euro per tre mesi soltanto formali, visto che l’aula si riunirà soltanto fino alla settimana prossima, tra l’altro per meri passaggi obbligati come l’assestamento di bilancio. Fonti a lei vicine ridimensionano il tutto, parlando di una cifra che tra retribuzione, diaria e Tfr si avvicinerà a malapena alla metà. In tutti i casi, sarà un affare per Lady Mazzancolla.