ECONOMIA & FINANZA

Sì degli obbligazionisti, Iren si pappa Egea

Con l'assemblea di oggi anche l'ultimo ostacolo all'acquisizione è saltato. Ora si attende il via libera del fisco. Inizia il percorso per l'integrazione industriale delle due multiuservizi

Si è conclusa positivamente l’acquisizione di Egea da parte di Iren. Nell’assemblea di oggi, oltre il 90% degli obbligazionisti della multiutility albese – che da soli hanno un credito di 20 milioni di euro, a cui se ne aggiungono 10 garantiti da Sace e quindi esclusi dal calcolo – ha approvato l’operazione che di fatto salva l’azienda dal fallimento.

Meno di una settimana fa era finita in un nulla di fatto la riunione che avrebbe dovuto portare all’accordo definitivo. Su sei gruppi ripartiti in base al periodo di emissione delle cedole, infatti, soltanto quattro si sono espressi a favore, mentre due si sono astenuti. A pesare sull’esito finale era stata un’ulteriore richiesta di chiarimenti da parte di due obbligazionisti che pare detenessero insieme il 41 per cento del credito complessivo. A questo punto, e acquisito il via libera delle banche, l’ultimo passaggio formale per l’acquisizione spetta al fisco.