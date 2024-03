PACIFINTI

Stop alla collaborazione con Israele, UniTo si piega al fronte pro Hamas

I collettivi estremisti irrompono nel Senato accademico imponendo la sospensione degli accordi in corso con atenei e centri di ricerca di Tel Aviv. Una decisione gravissima e inquietante. Un solo voto contrario: "Le cooperazioni portano comprensione e pace"

L’Università di Torino si piega alla propaganda antisraeliana e filo Hamas dei collettivi di estrema sinistra “Cambiare Rotta” e “Progetto Palestina”, i quali dopo aver interrotto la seduta del Senato accademico hanno ottenuto l’uscita dell’ateneo subalpino dai progetti di collaborazione con le istituzioni di ricerca di Tel Aviv: una mozione approvata a maggioranza ha stabilito di bloccare la partecipazione al bando 2024 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. “Non avrei avuto problemi ad approvare una richiesta per il cessate il fuoco, perché sono fortemente turbata per la strage che sta avvenendo nella Striscia di Gaza – ha spiegato la professoressa Susanna Terracini, direttrice del dipartimento di matematica, unica ad aver votato contro –. Mentre sono fortemente contraria ai boicottaggi accademici, perché essendo esclusi possibili progetti bellici le collaborazioni sono un elemento portatore di comprensione e di pace”. Invece hanno prevalso pregiudizi ideologici e le prevaricazioni delle frange estremiste.

“Una decisione gravissima ed inquietante, che ci riporta ad un passato lontano che non avremmo mai voluto rivivere”, tuona Stefano Parisi, presidente dell’Associazione Setteottobre, nata “per contrastare la marea montante del negazionismo, delle falsificazioni, dell’odio antisemita, per la difesa dei valori democratici e per riaffermare il diritto di Israele a difendersi”. Per il manager “colpire il mondo dell’università e della ricerca di Israele che è all’avanguardia nel mondo ed impedire la collaborazione con un ateneo importante come quello di Torino, che potrebbe portare ricadute positive per il nostro Paese, è l’ennesima dimostrazione del clima di odio antisemita che dal 7 ottobre sta montando con furia in Italia”. A questo punto “chiediamo a tutte le istituzioni ed in particolare al Ministro per l’Università e la Ricerca, alla Crui e alla società civile di impegnarsi e di intervenire per bloccare una deriva allarmante e intollerabile per una democrazia liberale”, conclude Parisi.