O. Napoli (Az), Università Torino boicotta ricerca non Israele

"È un brutto, bruttissimo segnale quello arrivato dal Senato accademico di Torino. L'Università e l'alta cultura in generale sono luoghi di libertà e di ricerca e mai, dico mai, per nessuna ragione, dovrebbero essere sottomessi alle strumentalizzazioni e ai pregiudizi della politica". Così in una nota Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione, che commenta il voto di ieri del Senato accademico dell'Università di Torino. "La decisione di non partecipare al bando di concorso per la collaborazione nella ricerca con atenei israeliani è un duro colpo alla ricerca scientifica, all'autonomia e alla credibilità dell'Università di Torino", afferma Napoli. "Un boicottaggio che non cambia di una virgola la drammatica situazione a Gaza, mentre impoverisce sicuramente il livello della ricerca italiana", conclude.