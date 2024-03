Al via lunedì i lavori di trasformazione del Parco del Valentino

Partono lunedì 25 marzo, con la consegna del cantiere all'impresa, i lavori di riqualificazione del parco del Valentino, un intervento da 13 milioni di euro finanziato con fondi del Pnrr. La Giunta comunale ha approvato ieri il progetto esecutivo che ha come obiettivo principale preservare e valorizzare ulteriormente l'aspetto naturalistico del principale parco torinese e di recuperarne la sua vocazione culturale e di luogo per il tempo libero. "Dopo il cantiere avviato a TORINO Esposizioni per la nuova Biblioteca Civica Centrale - commenta il sindaco Stefano Lo Russo - partono anche i lavori sul parco, il grande progetto sta prendendo forma e procede nei tempi stabiliti. Un intervento che renderà ancora più verde, bello e fruibile uno dei luoghi simbolo della città". Una delle novità più significative è la pedonalizzazione, con la rimozione dell'asfalto dai viali principali sostituito con una pavimentazione permeabile. "Il parco - evidenzia l'assessore al Verde, Francesco Tresso - non chiuderà durante i lavori, se non in alcuni punti, in base all'avanzamento dei cantieri. Il Valentino sarà un esempio di grande parco fluviale, reinterpretato secondo i principi di maggiore sostenibilità ambientale, con una migliore fruibilità, in una visione di verde multifunzionale".