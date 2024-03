Cane bastonato

Dicono che… non si farà vedere a Palazzo Lascaris fino alla settimana prossima Andrea Cane, consigliere leghista del Canavese. Stufo di prendere legnate addirittura dal suo gruppo – prima gli hanno affondato il suo Parco dei cinque laghi, poi è stato escluso dalla guida della commissione sanità – vuole marcare con l’assenza il suo disagio. “Questo è entrato in Consiglio grazie al listino, senza prendere preferenze, e non viene manco in aula” si sfoga un collega e compagno di partito. Un altro, più rustico, ci ride sopra: “Alla fine Cane torna sempre. Anche se lo bastoni”.