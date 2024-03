Baby gang, il questore di Torino emette cinque daspo urbano

Erano stati arrestati nelle scorse settimane con l'accusa di essere gli autori di due rapine e una tentata rapina. Il Questore di Torino ha emesso nei confronti di cinque minorenni, due tunisini e tre egiziani, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico intrattenimento presenti l'intera provincia di Torino, per la durata di due anni. Il daspo urbano è stato adottato in seguito alla convalida degli arresti e dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dall'autorità giudiziaria. Durante le rapine, avvenute nelle vie adiacenti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova e nel quartiere Crocetta, alcune vittime erano state ferite al volto con dei coltelli, riportando prognosi di 14 giorni per le lesioni subite.