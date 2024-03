Lo Russo, piena e totale solidarietà a Decaro

"Esprimo la mia piena e totale solidarietà al collega Antonio Decaro che non solo ha guidato la città di Bari in questi 10 anni facendola risorgere, rifiorire, una città meravigliosa che ha tutti numeri crescenti, ma ha guidato con grandissima capacità anche l'Anci". A dirlo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine di una conferenza stampa a Palazzo civico. "Come tanti altri primi cittadini - dice Lo Russo - siamo molto sorpresi di questa iniziativa che è stata voluta dal governo. Un'iniziativa della quale, oltretutto, non si capiscono neanche bene i contorni e che arriva, come evidenzia lo stesso Decaro, a 3 mesi dalle elezioni comunali. Ci sorprende molto. Lo dico non solo come sindaco ma anche come cittadino, ci sembra piuttosto singolare il tempismo di questa iniziativa". Da Torino - conclude Lo Russo - "come stanno facendo molti altri miei colleghi, il nostro pieno sostegno a Decaro che ha fatto un lavoro pazzesco e credo debba essere difeso e tutelato da un'iniziativa di cui non capiamo assolutamente i contorni".