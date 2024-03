Bergesio (Lega), bene accelerazione lavori metropolitana Torino

"Soddisfatti per l'approvazione dell'ordine del giorno della Lega al dl Milano-Cortina che impegna il governo ad accelerare i lavori della linea 2 della metropolitana di Torino, consentendo alla struttura commissariale l'avvio della fase progettuale ed esecutiva", afferma in una nota il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, dopo l'approvazione dell'ordine del giorno della Lega al dl Milano-Cortina. "Tale richiesta, propedeutica a un emendamento presentato al dl Pnrr dal nostro gruppo alla Camera, riflette la volonta' della Lega di realizzare l'opera. Il ministro Salvini si e' impegnato da subito per sbloccare l'infrastruttura, fondamentale per il nostro territorio, e dopo tanti anni di no confidiamo si passi presto dalle parole ai fatti", aggiunge.