25 milioni per le liste d’attesa: Regione Piemonte approva bilancio

Approvato il bilancio di previsione 2024-2026 della Regione, l’ultimo della legislatura, con 20,7 miliardi di euro in termini di competenza, di cui 12,5 sono destinati alla sanità. Tra le voci principali, 25 milioni saranno utilizzati per l’abbattimento delle liste d’attesa, 55 per l’istruzione e l’edilizia scolastica; aumentano i fondi per la cultura, che si assestano a poco meno di 45 milioni, e aumenta di 2,5 milioni il fondo sociale per il sostegno alla locazione degli alloggi di edilizia popolare. Alla Protezione civile andranno 10 milioni, cui se ne aggiungono 15 per la stabilizzazione degli operai forestali. E ancora: 20 milioni per lo sport ed un aumento delle risorse a disposizione per le borse di studio, con un’ulteriore integrazione di 8,3 milioni.