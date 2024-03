Rettore Geuna: nessun boicottaggio né antisemitismo

"Non volevo far arrabbiare nessuno, non è boicottaggio, men che meno antisemitismo e credo che i fatti parlino da soli". Così il rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna, dopo le polemiche sollevate dalla mozione approvata ieri dal Senato accademico dell'ateneo. Ribadendo che "tutti gli accordi attualmente in vigore con le università israeliane, e sono tanti, rimangono validi", Geuna ha aggiunto: "Parlo a nome del Senato accademico che è l'organo rappresentativo di tutte le componenti. Quest'organo ha preso una decisione su un punto ben specifico (il bando Maeci 2024, ndr) tutti i docenti presenti ieri hanno detto 'non vogliamo i boicottaggi, non servono'. La scienza è stata e sempre sarà il ponte anche nei momenti in cui ci sono delle difficoltà internazionali".