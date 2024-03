Loewenthal, la scelta del Senato accademico di UniTo è stupida

"È una scelta dissennata e soprattutto stupida perché le collaborazioni universitarie implicano una reciprocità di conoscenza, in questo caso si parlava di cooperazione in termini di sfruttamento delle risorse idriche sulle quali, permettetemi di dire, è l'Italia in questa storia che ha tutto da perdere e non Israele. E questo mi dispiace profondamente". Lo ha sostenuto la direttrice del Circolo dei lettori di Torino Elena Loewenthal a margine della presentazione di un'iniziativa, commentando il voto del Senato accademico dell'Università contro un bando di collaborazione con Israele.