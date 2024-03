Università, Setteottobre: 130 docenti denunciano clima antisemita

Una lettera aperta al presidente del consiglio e al ministro per l'università e la ricerca, promossa dall'Associazione Setteottobre e firmata da oltre 130 universitari, esprime "un gravissimo allarme per gli episodi di antisemitismo che costellano la vita delle università italiane". Perché "dopo la parola negata a due giornalisti ebrei, alla Sapienza di Roma e alla Federico II di Napoli, la decisione dell'Università di Torino di non partecipare al bando di collaborazione scientifica con gli atenei israeliani, a seguito dell'irruzione squadrista di un manipolo di studenti durante la seduta del Senato accademico, "è l'ennesimo esempio di una deriva antisemita e antisraeliana che mina la libertà della vita accademica, la sicurezza di studenti e docenti di origine ebraica, il libero e corretto svolgimento delle attività scientifiche e di ricerca", spiega il presidente di Setteottobre, Stefano Parisi.