Piemonte, Sangiuliano: Previsti altri 20 mln per Residenze sabaude

"Ho ben presente l'importanza storica, architettonica e artistica di Venaria. Negli ultimi anni il MiC le ha destinato oltre 127 milioni di euro ed è in corso di definizione un ulteriore stanziamento di 20 milioni per vari interventi in palazzi, ville statali e non che compongono il sistema delle Residenze reali". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso del question time nell'Aula del Senato. "Domani sarò a Venaria e annunceremo l'arrivo della grande mostra di Capodimonte che è stata esposta al Louvre e ai Musei Reali di Torino, che sono stati portati da me in prima classe, è prevista l'inaugurazione della mostra su Guercino. Sempre ai Musei Reali il 27 marzo si apre la mostra sull'Autoritratto di Leonardo posta sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica", ha aggiunto Sangiuliano che ha concluso: "Abbiamo un tavolo permanente con il presidente della Regione Piemonte e il sindaco di Torino perché siamo consapevoli che poi bisogna intervenire in termini infrastrutturali per il risanamento, la cura e la tutela di questi luoghi".