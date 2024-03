Piemonte: accordo per salvare lavoratori Te Connectivity

Questa mattina è stato ufficializzata al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la sottoscrizione dell'accordo tra Regione Piemonte, Te Connectivity, Città di Collegno, Fim Cisl, Fiom Cgil e le Rsu aziendali per garantire ai lavoratori azioni di politica attiva, formazione, richiesta della cassa integrazione guadagni straordinari. "Se da una parte rimane il dispiacere per quanto vissuto dai lavoratori di Te Connectivity, siamo soddisfatti di aver favorito il raggiungimento di questo risultato che vede un accordo tra le parti e ci permette di accompagnare i lavoratori e di continuare a seguirli passo dopo passo in questa vertenza, perché non considero finito qui il nostro compito - ha affermato Elena Chiorino, assessore regionale al Lavoro -. L'obiettivo è che la reindustrializzazione vada a buon fine: la Regione c'è e non lascia indietro nessuno. E' una risposta che dovevamo dare, perché ci eravamo presi l'impegno di farlo", ha concluso.