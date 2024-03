Torture in carcere a Torino, i Garanti testimoni per l'accusa

"Clima pesante", "fenomeni allarmanti", "tensioni". Erano di questo tenore le segnalazioni sulla situazione all'interno del carcere torinese delle Vallette che, nel settembre del 2018, arrivarono al Garante nazionale dei diritti dei detenuti. I controlli svolti dall'ufficio, guidato all'epoca da Mauro Palma, sfociarono nella presentazione di un esposto che ha contribuito a dare vita a un maxi-processo per presunti casi di tortura su detenuti commessi da agenti di polizia penitenziaria. Il dibattimento, che è a carico di 22 imputati, è ripreso oggi in tribunale a Torino con la testimonianza dello stesso Palma e dei due ex componenti del collegio, Daniela De Robert ed Emilia Rossi. L'intervento dei tre è stato chiesto dal pm Francesco Pelosi. "A seguito delle segnalazioni - ha raccontato De Robert - il 4 ottobre di quell'anno vi fu una prima visita da parte nostra, cui non partecipai. Presi parte alla seconda, il 24 ottobre successivo. Di solito queste iniziative sono distanziate nel tempo ma, nel caso delle Vallette, si era reso necessario un approfondimento". De Robert ha anche detto nella documentazione disponibile comparivano "77 casi di incidenti di natura non meglio definita", tutti concentrati nel padiglione C, quello riservato ai detenuti per reati sessuali. Secondo le accuse del pm Pelosi furono proprio i reclusi in quel reparto ad essere sottoposti alle vessazioni e alle violenze da parte degli agenti. "Provai a parlare con una di quelle persone - ha testimoniato Rossi - e fu un colloquio molto difficile. Piangeva, balbettava, diceva confusamente di essere maltrattato ma non forniva i dettagli. Era chiaramente spaventato". De Robert ha raccontato che un altro detenuto spiegò che "da quando era arrivato un nuovo ispettore il clima era peggiorato" e che spesso, da una stanza soprannominata 'la rotonda', sentiva provenire le urla di dolore.