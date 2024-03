Politecnico Torino: nuova area per didattica innovativa

Una nuova manica per il Politecnico di Torino. A margine della cerimonia di insediamento svolta nell'aula magna del Politecnico in Corso Duca degli Abruzzi, il nuovo rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati rivela qualche dettaglio della nuova ala del Politecnico, che servirà per una didattica innovativa ed esperienziale e sarà ambientalmente sostenibile.

"Noi dobbiamo iniziare subito a dare una risposta infrastruttrurale alla creazione di un percorso di didattica d'eccellenza", ha esordito il nuovo rettore. Nel campus del Politecnico "non ci sono spazi per fare quella didattica esperienziale che è la base per competere a livello europeo. Una didattica innovativa che non è più solo ex catedra, è una didattica interrattiva fatta anche con le nuove tecnologie digitali". Non bisogna perdere tempo, ha proseguito Corgnati: "Visto che conosco bene i tempi dello sviluppo edilizio pubblico, è importante partire subito", ha detto con un sorriso, "ho lanciato da subito la progettazione della manica, che conterrà tra i 15.000 e i 18.000 mq di spazi per attività didattiche e laboratoriali a supporto della didattica". Il progetto di fattibilità economica è ancora in sviluppo, e lo scopo sarà anche di avere un edificio in linea con i più recenti standard ambientali: "Lo scopo è avere un edificio certificato a Leed, ai vertici della sostenibilità energetico ambientale e della capacità di digitalizzazione. Se non lo facciamo noi, chi deve farlo?".