Vertenza Delgrosso, corteo dei lavoratori lunedì 25 a Torino

Corteo a sostegno della vertenza della Delgrosso di Nichelino (Torino), lunedì 25 marzo. Dopo l'annuncio della chiusura dello stabilimento, nel quale erano occupate 108 persone, lavoratrici e lavoratori della Delgrosso sono sospesi senza ammortizzatori sociali poiché l'azienda è in liquidazione giudiziale. "Questa situazione - spiega Claudio Siviero, della Fiom - è letteralmente drammatica perché sono senza lavoro e senza nemmeno un sostegno economico". Lavoratori e sindacalisti si incontreranno alle ore 9, in piazza Bengasi a Torino, mezz'ora più tardi partiranno in corteo verso il Grattacielo della Regione Piemonte dove in Piazza Piemonte 1 si terrà un presidio. Alla manifestazione è prevista la partecipazione, in solidarietà, anche di alcune rappresentanze sindacali di altre fabbriche del territorio" per dire basta alle chiusure di aziende".