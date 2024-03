Cipess: Molinari, sblocco dei fondi interessa anche il Piemonte

"Positivo lo sblocco di risorse da parte del Cipess destinate ad investimenti per infrastrutture stradali in tutto il Paese. Fondi che interesseranno anche il Piemonte. Con l'approvazione del Contratto di Programma Mit-Anas saranno destinati investimenti, oltre che per la variante di Demonte, per il completamento del finanziamento del terzo lotto della variante di Mondovì, per gli interventi sulla SS 337 della Val Vigezzo". Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega alla Camera e segretario del Partito in Piemonte, Riccardo Molinari. Nel contratto, inoltre, la Pedemontana piemontese e la tangenziale di Asti, già finanziate l'anno scorso. Questa è la migliore risposta, grazie alla concretezza della Lega e all'impegno del ministro Salvini e del sottosegretario Morelli, ad anni di 'no' che hanno bloccato lo sviluppo del territorio", conclude Molinari.