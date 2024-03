Ambiente, Cirio: imprescindibile confronto con nuove generazioni

“Tra poche settimane Torino e il Piemonte ospiteranno il G7 dell’ambiente, un appuntamento che conferma la centralità del nostro territorio anche come un luogo di grandi eventi, come già era accaduto ad esempio per il Festival delle Regioni. In vista di questo appuntamento la Regione, la Città e Envipark, con Earth day, organizzano una giornata di ascolto e di lavoro al centro della quale ci sono i giovani. Parlare di ambiente oggi non può prescindere dal confronto con le giovani generazioni e con le loro sensibilità costruttive per riuscire tutti insieme ad affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e costruire un futuro più sostenibile e più giusto”. Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nel corso del digital talk di Earth Day Italia in occasione della Giornata mondiale dell'acqua. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso del digital talk di Earth Day in occasione della Giornata mondiale dell'acqua, parlando del tema della transizione green.