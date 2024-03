Pestaggio alla sfilata, due minorenni arrestati nel Cuneese

Accusati del pestaggio di due giovani, durante la sfilata dell'ultimo Carnevale a Mondovì (Cuneo), due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri e sono stati rinchiusi nel carcere minorile Ferrante Aporti di Torino. L'aggressione si era verificata nel pieno centro cittadino, in corso Statuto: due ragazzi erano stati colpiti con calci e pugni, senza motivazioni apparenti, riportando lesioni giudicate guaribili in 45 e 5 giorni, rispettivamente. Le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Mondovì e del Nucleo Operativo della locale compagnia hanno portato all'individuazione dei presunti responsabili, due maggiorenni e due minorenni. A carico di questi ultimi è scattata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli inquirenti evidenziano la "particolare efferatezza della loro condotta" e i plurimi precedenti di polizia a loro carico. Il gip del tribunale di Cuneo ha inoltre emesso due divieti di avvicinamento alla parte offesa.