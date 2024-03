Bimbo di due anni cade dal balcone, operato nella notte

È stato operato il bimbo di due anni, originario del Marocco, che ieri pomeriggio è caduto dal balcone di casa sul retro di una palazzina in via circonvallazione a Gassino, nel Torinese. L'intervento è stato eseguito per una grave contusione renale e i chirurghi gli hanno asportato il rene sinistro che era ormai compromesso. Nella caduta, dopo un volo di circa otto metri, il bambino ha riportato un trauma cranico, toracico, addominale e al bacino. È ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Le sue condizioni sono stabili e resta intubato in prognosi riservata. Sull'incidente sono in corso le indagini dei carabinieri di Castiglione Torinese.