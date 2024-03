Turismo: crescono prenotazioni aeree, Colosseo meta più ambita

Secondo i dati elaborati dall'Ufficio Studi del ministero del Turismo per la terza settimana di marzo, il tasso di prenotazione mensile delle strutture ricettive sulle piattaforme online si attesta al 18,6%, superiore rispetto ai Paesi competitor considerati. Le località montane e le città d'arte sono le destinazioni più prenotate. Tra le aree geografiche emergono il Centro e il Nord-Est. Le prenotazioni aeree della prima metà di marzo evidenziano una crescita del settore del 6% rispetto allo stesso periodo del 2023, dovuta soprattutto al contributo della componente domestica (+9% vs '23). Anche il flusso internazionale segna un valore positivo (+6% vs '23). I passeggeri internazionali rappresentano quasi i tre quarti delle prenotazioni aeree complessive (74%) e provengono principalmente da Stati Uniti (12%), Germania (5%) e Francia (5%). Un quarto del flusso aereo (26%) è domestico. Tra i principali hub aeroportuali, Roma e Milano sono i più scelti dai turisti per raggiungere l'Italia. Quasi la metà delle prenotazioni aeree internazionali verso l'Italia ha come destinazione il Centro (Roma in primis), seguito dal Nord-Ovest (in particolare Milano). I passeggeri domestici si distribuiscono tra il Nord-Ovest, il Centro e le Isole (Catania in testa). A febbraio il Colosseo si conferma l'attrazione turistica italiana più ambita con quasi 2,1 milioni di ricerche (+98% vs '23). Piazza Navona, la Galleria Borghese e il Parco Nazionale del Vesuvio sono rispettivamente la piazza, il museo e il parco naturalistico più ricercati dagli utenti. Tra le chiese spicca per distacco il Duomo di Milano con oltre 1 milione di ricerche (+322% vs '23). Rispetto ai mesi precedenti si osserva come alcune attrazioni della città di Torino abbiamo suscitato l'interesse dei turisti rientrando tra i luoghi più ricercati: Piazza Castello - che segna l'incremento più rilevante (+643% vs '23) - e il Museo Egizio.