Viale, "sul boicottaggio a Israele stonato silenzio di Lo Russo"

"L'ufficio di presidenza, con il voto dei due esponenti del Pd, Maria Grazia Grippo e Ludovica Cioria, ha deciso di respingere il Question Time sulla decisione del Senato Accademico di boicottare il bando di collaborazione con le Università israeliane, per cui il sindaco Lo Russo non sarà costretto ad esprimere in Consiglio Comunale la posizione dell'amministrazione cittadina". Lo afferma, in una nota, Silvio Viale capogruppo di +Europa e Radicali Italiani in consiglio comunale a Torino. "Nel ricordare che è stata annunciata una manifestazione davanti al rettorato martedì (alle 18, in via Verdi, ndr) con la partecipazione della comunità ebraica, devo fare osservare come persista lo stonato silenzio del sindaco e dell'amministrazione cittadina, nonché quello del Partito Democratico che cerca di impedire persino la comunicazione in consiglio comunale". Viale ha annunciato che farà una formale "richiesta di comunicazione del sindaco il consiglio comunale per sapere se la Città di Torino condivida la decisione del Senato accademico di boicottare le università israeliane".