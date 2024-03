Bozza, test psicoattitudinali a magistrati dopo prove orali

Test psicoattidutinali per i magistrati al termine delle prove orali di accesso alla professione. È quanto prevede la bozza di un decreto che potrebbe essere discussa lunedì in Cdm. "Esperti qualificati per la verifica della idoneità psicoattitudinale per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie" saranno nominati - si legge nel documento - "con decreto del ministro, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura". Secondo la bozza "le linee di indirizzo e le procedure per lo svolgimento degli accertamenti sono determinati dal Consiglio superiore della magistratura d'intesa con il ministro". Inoltra "la verifica ha luogo dopo il completamento delle prove orali".