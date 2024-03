Alpeggi, saranno finanziati 6 progetti di sviluppo nell'Ossola

Sei Comuni dell'Ossola sono stati ammessi all'erogazione dei contributi per realizzare progetti di sviluppo, nell'ambito del bando "Viabilità silvio-pastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi". Lo comunica Alberto Preioni, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Il contributo complessivo ammonta a poco meno di 1 milione di euro: al Comune di Premia vanno 240milla euro, al Consorzio per la valorizzazione degli alpeggi della Valle del Basso a Santa Maria Maggiore poco meno di 135mila, al Comune di Trasquera quasi 47mila, al Comune di Baceno poco meno di 95mila, al Comune di Crevoladossola quasi 238mila, al Consorzio Agri-forestale Alpeggi Val Quarazza a Macugnaga quasi 240 mila euro. "La salvaguardia, la messa in sicurezza degli accessi e lo sviluppo rurale delle nostre aree di montagna attraverso i vari finanziamenti e la serie di bandi regionali che abbiamo lanciato in questi 5 anni e che continueremo a lanciare - commenta Preioni - sono il presupposto utile e necessario non solo per evitare lo spopolamento delle Terre Alte, ma anche l'unica via perseguibile e concreta per garantire la loro continuità". Ammessi al bando, ma non ancora finanziati, per dotazione economica insufficiente, altri 4 progetti nella provincia del Vco ritenuti virtuosi, nei Comuni di Pieve Vergonte, Quarna Sotto, Craveggia e Trontano.